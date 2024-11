Melonis Migrationsoffensive gerät ins Wanken

Giorgia Meloni hatte es geschafft. Ihr Wahlkampfversprechen, die illegale Migration einzudämmen, schien sie halten zu können. EU-Abkommen mit Tunesien und Libyen reduzierten deutlich die Flüchtlingszahlen übers Mittelmeer. Gut 38.000 sind laut Innenministerium in Rom dieses Jahr bis zum Sommer (die Hochsaison der Überfahrten) angekommen. 2023 waren es zur gleichen Zeit bereits 105.000 Menschen. Gut doppelt so viele wie 2022. Nun sind es 63 Prozent weniger Ankünfte als vor einem Jahr. Gerüchte, wonach Tunesien, das 127 Millionen Euro für den Flüchtlingsdeal bekommen hat, die zurückbehaltenen Migranten an der Grenze zu Algerien einfach in der Wüste aussetzt, interessieren kaum wen.