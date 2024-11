Ja, auch das war der Tyson-Kampf

Die Grid Girls in der Formel 1, das Äquivalent zu den Ring Girls, haben ausgedient; die Walk-on-Girls beim Darts ebenso; bei hiesigen Boxveranstaltungen tragen Ring Girls auch weit mehr Stoff am Körper als noch vor einigen Jahren – den Show-Giganten in den USA schien das in Bezug auf den Mega-Fight zwischen Tyson und Paul relativ blunzn. Dort war das Verhältnis von Haut zu Stoff am Körper der Ring Girls maximal 50:50. Manch Beobachter meint, dass die Damen am Rande des Fights ohnehin mehr Spektakel geboten hätten als die eher lahmen (zumindest partiell in die Jahre gekommenen) Herren innerhalb des Seile-Quadrats (die Streaming-Probleme bei Netflix machten es auch nicht besser.)