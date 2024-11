Reutte on ice: Etwas Großes auf die Beine gestellt

Auf die weltpolitischen Turbulenzen und Kriege will ich an dieser Stelle erst gar nicht eingehen. Umso wichtiger ist es mir, an dieser Stelle wieder einmal etwas Positives hervorzuheben. Die jüngste Stadt Österreichs, Reutte, hat am Freitagabend eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was mit Mut und Fleiß möglich ist. Der Tourismusverband bekam vor ein paar Jahren die Möglichkeit, etwas Großes auf die Beine zu stellen. Einen kleinen Eislaufplatz, wie es unzählige gibt, oder den größten Eislaufplatz in Westösterreich – inklusive Lumagica.