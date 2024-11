Tirol: Der allergrößte Eislaufplatz im Westen!

5000 Besucher am Eröffnungstag

„Einfach überwältigend“, war Thomas Mark beim Rundgang mit der „Krone“ von den fast 5000 Besucherinnen und Besuchern am Eröffnungstag begeistert. Und er streute auch dem TVB-Vorstand mit Hermann Ruepp und seinen beiden Vizes Thomas Ruepp und Markus Saletz Rosen: „Hut ab, was der TVB Reutte da auf die Beine gestellt hat. Zusammen mit den Vereinen, die auch mit im Boot sind!“