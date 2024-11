„Falscher Polizist“ erbeutete 65.000 Euro

Immer wieder warnt die echte Polizei vor den „falschen Polizisten“. Unbekannte Betrüger gaben sich nämlich als Exekutivbeamte aus, wie auch in einem aktuellen Fall. Eine Salzburgerin (60) wurde telefonisch von einem solchen „falschen Polizisten“ kontaktiert. Der Mann sprach dabei von einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem der Sohn der Frau involviert sei. Und nur gegen eine Kaution in Höhe von 65.000 Euro bleibe ihm das Gefängnis erspart. Diese Lügengeschichte glaubte die Frau und übergab am Freitagnachmittag einem unbekannten Mann den genannten Betrag.