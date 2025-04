Der Geburtstag in Nyon kommt sehr ungünstig

Die „Krone“, als einziges Medium in der Schweiz dabei, lauschte vor den ersten Übungen noch einer Gesangseinlage der Spieler: Für Co-Trainer Stefan Schoberer, der gestern seinen 28. Geburtstag feierte, gab es ein stimmiges „Happy Birthday“. Sein Ehrentag kommt ihn allerdings teuer zu stehen. Wer in der Westschweiz seine Kollegen auf Getränke einladen möchte, muss deutlich mehr berappen als in Österreich. Richtig gefeiert werden konnte wegen des heutigen Spiels ohnehin nicht. Den Geburtstag während des Aufenthalts in der Schweiz zu haben, ist also im wahrsten Sinne des Wortes sehr ungünstig.