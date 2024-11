In diesen Trikots läuft unser Team am Sonntag auf

Das Bild hat Kult-Charakter: Für ein Jubiläumssujet montierte die Kreativabteilung von PUMA (oder die dort aktive KI) ÖFB-Legenden und aktuelle Teamspieler in ein virtuelles Wohnzimmer und lässt sie alle zusammen im Spezial-Look posieren. Prohaska, Herzog, Pfeffer, Arnautovic, Baumgartner, Ivanschitz etc. – sie alle wissen scheinbar im feinen Schwarz-Rot-Weiß-Gold-Langarm-Nadelstreif zu überzeugen. Das Jubiläumstrikot will die „einzigartige Historie des ÖFB illustrieren“, wie es in einer Presseaussendung heißt: „Traditionelle Logo-Elemente, besondere Labels und Schriftzüge im Trikotnacken, der Trikotbrust und am Saum bilden gemeinsam mit den dreidimensionalen Trikotnummerngrafiken eine gekonnte Melange.“