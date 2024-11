„Zeit, dass wir wieder die Tournée gewinnen!“

„Die Sprünge laufen solala“, gestand Stefan Kraft am Donnerstag beim ÖSV-Medientermin am Innsbrucker Bergisel. Österreichs Überflieger mag in seiner Karriere schon alles gewonnen haben, nach einem tollen Sommer tut er sich im Moment auf der Schanze schwer: „Mein Herbsttief hat wieder einmal zugeschlagen. Der letzte Monat war schon schwierig, weil nichts mehr funktioniert hat.“