Manuel Feller: „Manche Jahre hab ich verdrängt“

Der Herren-Ski-Weltcup kehrt dieses Wochenende nach fünf Jahren Pause nach Levi zurück. Also an jenen Ort, an dem Manuel Feller 2012 sein Weltcup-Debüt gefeiert hat. Die „Krone“ plauderte vor dem Slalom-Startschuss mit dem Tiroler, der als amtierender Kristallkugel-Gewinner an den Start geht.