Präsidiale tagt erstmals unter Rosenkranz

Auch die Ukraine steht auf der Tagesordnung

Auch in einer zweiten Angelegenheit, die am Donnerstag auf der Agenda steht, ließ sich Rosenkranz nicht in die Karten schauen. Die ukrainische Botschaft hat darum ersucht, das Parlament am 1000 Tag des russischen Angriffs in den Nationalfarben gelb und blau zu beleuchten. Die FPÖ gilt nicht als große Unterstützerin der Ukraine und hat wie die Mehrheit des SPÖ-Klubs die Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament nicht besucht.