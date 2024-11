Hypo Tirol verliert bei CL-Comeback in Polen

Die nächste Chance auf die ersten Punkte in der Gruppe C gibt es für die Tiroler bereits am kommenden Mittwoch (18 Uhr), da kommt der italienische Vertreter und Champions-League-Debütant Allianz Milano in die Universitätssporthalle Innsbruck. Am 4. Dezember folgt die Heimpartie gegen den belgischen Serienchampion Knack Roeselare.