Versteigerung von Raser-Auto ist noch kein Renner

Mit beinahe 200 km/h raste ein 17-jähriger Salzburger im August bei Ansfelden über die Westautobahn. Dennoch ist sein VW Passat kein „Renner“: Das Auto ist zwar das erste Fahrzeug, das nach dem neuen Raser-Gesetz in Oberösterreich zwangsversteigert wird – die „Krone berichtete -, aber das Interesse an der Auktion hält sich (noch) in Grenzen.