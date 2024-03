Raser (36) verzweifelt: „Mein Leben ist zerstört“

Ein 36-Jähriger in der Schweiz lebender Serbe wurde vergangene Woche mit 230 km/h auf der Westautobahn geblitzt, der BMW dank eines neuen Gesetzes beschlagnahmt. Den persönlichen Grund für die Raserei schildert der Mann nun in einem Gespräch. Die „Krone“ weiß auch, wie es in Sachen Auto-Versteigerung aussieht.