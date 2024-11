Salzburger Linz-Kapitän nach Coup gegen Bullen out

Mit dem 2:0-Sieg am Sonntag gegen den Vizemeister fanden die Stahlstädter wieder in die Erfolgsspur zurück. Derzeit liegt BW Linz mit 17 Punkten auf Rang sechs der Liga. Personell haben die Oberösterreicher aber Rückschläge zu verdauen: Erst beendete Silvan Wallner aus religiösen Gründen seine Karriere, jetzt fällt auch einer der Salzburger im Kader der Linzer aus. Kapitän Fabio Strauß zog sich Einriss und Zerrung des Außenbandes im Knie zu, fällt voraussichtlich mehrere Wochen aus, wie der Verein am Mittwoch wissen ließ.