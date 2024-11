Die kleine Botin freut sich auf den Advent

Oft beginnt die „Show“ schon im Advent und deshalb setze ich auf Adventkalender, die „nichts kosten, aber viel wert sind“. Ich mag es, die Einstimmung auf Weihnachten zu basteln: mit einem „Adventkalender mit Worten“, einem „Mama-Coaching“-Adventkalender oder einem „Wertschätzungs-Adventkalender“, der so funktioniert: Jedes Familienmitglied wird einem anderen zugeteilt (ein bisschen so, wie auch „Wichteln“ funktioniert) oder sucht sich jemanden aus. Da darf auch die Oma mitmachen! Jetzt innig und warm an die Person denken und 24 Gründe niederschreiben, warum du sie/ihn schätzt und liebst. Kleineren Kindern kann man dabei helfen, aber die Antworten kommen bestimmt von ihnen selber: „Du bist die beste Oma der Welt.“ „Danke, dass du mir zuhörst, wenn ich traurig bin.“ „Die Zeit mir dir ist wundervoll.“