Buben begingen 57 Straftaten in nur einer Nacht!

So jung, so viele Straftaten und das in nur einer Nacht! Das wird drei Minderjährigen in Wien-Floridsdorf vorgeworfen. Die Burschen im Alter zwischen 12 und 13 Jahren sollen mit einem 16-jährigen Komplizen ganze 57 Delikte in der Nacht vom 26. Oktober auf den 27. Oktober begangen haben. Jetzt wurden die Kids gefasst, ein weiterer Bursche wird noch gesucht.