Britischer Prinz William als Heuchler kritisiert

Millionen vom maroden NHS

Für Aufsehen sorgten aber vor allem einige Posten auf der Liste. So erhält Charles‘ Herzogtum Lancaster über 15 Jahre insgesamt 11,4 Millionen Pfund (13,76 Mio. Euro) von einer Organisation des finanziell maroden Gesundheitsdiensts NHS. Dabei geht es um ein Lagerhaus in London, in dem Krankenwagen untergestellt werden.