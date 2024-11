Victoria Swarovski wurde zur sexy „Lady in Red“

„Frauen eine Stimme geben“

„Das positive Echo auf den ersten ,Glamour Women of the Year Award‘ in Deutschland hat unsere Erwartungen übertroffen. Umso mehr freut es mich, dass wir mit der zweiten Ausgabe der Verleihung an diesen Erfolg anknüpfen konnten“, freute sich Theresa Pichler, Head of Editorial Content der „Glamour Germany“ über die positive Resonanz zur Preisverleihung.