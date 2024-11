Tiroler Landesbudget steht, rote Zahl dominiert

Schuldenstand steigt an

Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei die Pro-Kopf-Verschuldung mit 1703 Euro „äußerst niedrig“, erläuterte Mattle den Tiroler Budgetweg. So sei der Gestaltungsspielraum in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Wohnen erhalten geblieben. Hier finden sich die größten Steigerungsraten (siehe Grafik). Am Ende des Jahres 2025 stehen 1,323 Milliarden Euro Schulden zu Buche, nach zuvor 1,175 Milliarden.