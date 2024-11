Gesundheit, Arbeit, Wohnen: AK fordert Maßnahmen

Auch der Wohnungsmarkt wurde scharf in den Blick genommen. Eine Leerstandsabgabe könnte, so Stangl, die Vermietung leerstehender Wohnungen fördern und das Angebot an leistbarem Wohnraum erhöhen. „Die Bundesregierung hat den Ländern die Möglichkeit für eine Leerstandsabgabe eröffnet, doch Oberösterreich zögert“, kritisierte der AK-Präsident. Laut ihm würde eine erhöhte Verfügbarkeit von Wohnungen die Preise dämpfen und somit Menschen helfen, die dringend leistbaren Wohnraum benötigen.