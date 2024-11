Könnte dieser Hartberger auf Schalke Thema werden?

Und täglich grüßt das Murmeltier! Zumindest was einen möglichen Abgang von Donis Avdijaj in Hartberg angeht. Nahezu jede Transferzeit wird der Offensivspieler mit einem anderen Klub in Verbindung gebracht. Nun hat der große „Winterpoker“ noch gar nicht begonnen, doch in Deutschland wird schon wieder eifrig spekuliert.