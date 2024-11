Elegantes Design und Performance für alle

Auch optisch machen die neuen Salomon-Skier einiges her, wurden sie doch mit grafischen Designelementen versehen, die den Skiern Eleganz und einen modernen Touch verleihen sollen. Doch wie so oft lässt sich über Geschmack streiten. Alois Vacelet, der Produktmanager für die Salomon On-Piste und Alpine Racing Skiserie formuliert es so: „Neben der Weiterentwicklung der Fahreigenschaften, haben wir auch in puncto Design einen kreativeren Weg eingeschlagen und dem Ski eine schöne Optik mit Liebe zum Detail verliehen. Skifahren macht Spaß und ist ein Teil unseres Lebens und wir wollten, dass das Design diese Einstellung zum Ausdruck bringt.“