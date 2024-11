Kater verletzte bei Rettungsaktion Feuerwehrfrau

Autsch! Ihre Tierliebe kam einer Feuerwehrfrau in Kremsmünster (OÖ) teuer zu stehen: Während der Rettung wurde sie trotz Handschuhen so schwer von dem Tier gebissen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der verletzte Kater hatte sich in einem Rohrsystem versteckt, konnte jedoch geborgen werden.