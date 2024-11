Barcelona-Mädels lehren auch Buben das Fürchten

Barcelona ist das Nonplusultra des Frauen-Fußballs, gewann zuletzt vier Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel in Folge. Zudem stand man in den vergangenen Jahren viermal (!) in Serie im Königsliga-Endspiel. Vom spanischen Team, das 2023 in Sydney Weltmeister wurde, kamen sechs Spielerinnen von Barça. ,,Wir kennen uns perfekt. Viele von uns haben dort fast aus dem Gedächtnis gespielt“, so Mittelfeld-Star Aitana Bonmati, die kürzlich – wie im Vorjahr – Weltfußballerin wurde.