Zum Wählen zu dumm? Dann hilft nur noch Rebellion!

Denn nach viereinhalb Jahren Krieg, in denen die Frauen die Stellung an der Heimatfront hielten, den Platz ihrer an der Front kämpfenden Männer einnahmen und Arbeitsdienst in der Rüstungsindustrie leisteten, und damit ganz so, wie es die Propaganda forderte, ihre Pflicht gegenüber ihrem Vaterland verrichteten, gab es kein Argument mehr dagegen, warum Frauen nicht auch das Wahlrecht haben sollten.