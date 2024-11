Was Ortskaiser verdienen und ob man ihnen traut

Um knapp das Zweieinhalbfache mehr verdient ein Bürgermeister in Gemeinden mit über 20.000 Einwohnern gegenüber einem Ortschef in Kommunen unter 1000 Personen. Wir haben Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl gefragt, was er über die Einkommensverhältnisse denkt und liefern Zahlen und Fakten zu Vertrauensumfragen und Gehaltsklassen.