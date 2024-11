Haus in Brand: Bewohner und Feuerwehrmann verletzt

Feueralarm am Samstagabend in Reutte im Tiroler Außerfern: Ein Haus, in dem eine Mutter mit ihrem Sohn (17) lebt, ging in Flammen auf. Der Bursche bemerkte den Brand und schlug sofort Alarm. Die Einsatzkräfte kämpften daraufhin gegen das Inferno an. Der Jugendliche und ein Feuerwehrmann mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.