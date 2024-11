Semino Rossi: „Irgendwas habe ich richtig gemacht“

Und jetzt spulen wir 20 Jahre vor: Was ist der Unterschied, wenn Sie heute auf der Bühne stehen?

Wenn ich daran denke, was ich in den zwanzig Jahren alles erlebt habe und jetzt diese große Jubiläumsfeier. Ich merke, wie sich alles geändert hat, weil meine Popularität ein bisschen gestiegen ist. Das macht mir natürlich eine große Freude, weil dann, so wie gestern, Kollegen wie Andrea Berg, Beatrice Egli, Ramon Roselly oder Roberto Blanco bereit sind zu meinem Konzert zu kommen und Duette zu singen. Das hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Irgendwas dürfte ich wohl richtig gemacht habe in den vergangenen zwanzig Jahren, weil ich solche Freunde in dieser Branche habe. Dafür bin ich sehr dankbar. Auch für mein Publikum, das mich so viele Jahre begleitet hat – ihnen verdanke ich meinen ganzen Erfolg.