Tony Todd: Der Schrecken der Horrorfans ist tot

Horrorgenre geprägt

Todd prägte das Horrorgenre durch seine Darstellung des Furcht einflößenden „Candyman“, einem übernatürlichen Rachegeist, in der gleichnamigen Filmreihe von 1992. Er wiederholte die Rolle in den Fortsetzungen „Candyman: Farewell to the Flesh“ und „Candyman: Day of the Dead“, sowie in der Neuauflage von 2021. Neben „Candyman“ hinterließ er in weiteren Horror-Klassikern wie der „Final Destination“-Reihe einen bleibenden Eindruck. Seine schauspielerische Vielseitigkeit zeigte er auch in bekannten Produktionen wie „Platoon“ und „The Rock“.