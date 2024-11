Erste Nazi-Straße bekommt einen neuen Namen

Beschaulich geht es in der Heinrich-Damisch-Straße zu. Die Vorgärten sind gepflegt, die Mülltonnen stehen ordentlich am Gehsteigrand. In der kleinen Querstraße in Salzburg-Parsch gibt es lediglich Ein- und Mehrfamilienhäuser. Der einzige Schandfleck in der Straße: Ihr Name. Damisch war Antisemit und Nationalsozialist.