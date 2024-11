China und USA im Wettlauf um das Erbe der Concorde

Mit Überschallgeschwindigkeit von Kontinent zu Kontinent, gerade noch in Peking und zwei Stunden später in New York: Ein chinesisches Start-up will diesen Traum zwei Jahrzehnte nach dem letzten Flug der Concorde wahr machen. Schon 2027 soll der chinesische Mach-4-Jet Yunxing fertig sein – und den USA damit zeigen, wo der Hammer hängt.