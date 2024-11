Zwei Anläufe für neuen Ortschef im Gemeinderat

Konstante Ruhe dürfte im Gemeinderat von Maria Lanzendorf, Bezirk Bruck an der Leitha, nicht unbedingt die Regel gewesen sein: Nachdem ein ÖVP-Mann schon länger als wilder Gemeinderat in den Reihen der 21 Mandatare gewirkt hatte, reichte es auch Bürgermeister Peter Wolf von der SPÖ: Er warf das Handtuch – und tritt nun mit eigener Liste zur kommenden Wahl an. Kürzlich folgte ihm ein zweiter roter Mandatar, der die Partei verließ.