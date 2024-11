Moderner Neustart in historischen Theatermauern

Drei Jahre lang wurde saniert und modernisiert, in Summe flossen 15 Millionen Euro. Heute öffnet das Stadttheater Wiener Neustadt wieder seine Pforten für das kulturinteressierte Publikum. Mit der großen Gala erfolgt der feierliche Startschuss für den „Neustart“ zum 230-Jahre-Jubiläum. Dabei erstrahlt nicht nur der Theatersaal mit sanften Bersteintönen in einem völlig neuen Farbkonzept, auch die Technik spielt hier nun alle Stückerln. Insgesamt 50 einzeln ansteuerbare Lautsprecherboxen sorgen für ein optimales Klangerlebnis. Die Tontechniker der Elbphilharmonie in Hamburg haben hier für eine perfekte Akustik gesorgt.