Schwer kranke Katzen vor Gemeindeamt ausgesetzt

„Bei der Aufnahmeuntersuchung haben wir erst das ganze Ausmaß der Katastrophe entdeckt“, so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. „Die drei haben schwere Augen- und Ohrenentzündungen, starken Schnupfen, Parasitenbefall und so schweren Durchfall, dass das Fell am Hinterteil mit Kot verklebt und ihr Anus stark entzündet ist.“