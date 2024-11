Zirngast will mit GAK Papas „Rekord“ nicht brechen

Samstag soll es in Runde 13 endlich so weit sein – im Heimspiel gegen WSG Tirol will der GAK den ersten Saisonsieg in der Bundesliga erzwingen! Denn der Liga-Heimkehrer hat keine Lust, am „Podest des Grauens“ noch eine weitere Stufe nach oben zu klettern. Besonders Gabriel Zirngast hat keine Lust, seinen Papa Gernot in dieser Gruselstatistik zu übertreffen.