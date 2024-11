Hollywood-Schwerenöter Leonardo DiCaprio ist 50

Im Februar 2016, als der Schauspieler für seine Rolle in „The Revenant – Der Rückkehrer“ bei der BAFTA-Verleihung in London den Hauptdarstellerpreis holte, machte er ihr am Valentinstag eine Liebeserklärung: „Ich bin in einer sehr rauen Nachbarschaft im Osten von Los Angeles aufgewachsen. Diese Frau hat mich drei Stunden am Tag zu einer anderen Schule gefahren, um mir eine andere Möglichkeit zu bieten“, erklärte der Hollywoodstar bei der Preisgala. „Sie hat heute Geburtstag. Also, Mom, herzlichen Glückwunsch. Ich liebe dich sehr.“