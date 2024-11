Feuerschein über Autobahn erhellte die Nacht

Reifen und Pakete geladen

Ein Lkw, der teils Pakete, aber auch viele Reifen geladen hatte, ging am Montabend auf der A1 Westautobahn beim Knoten Voralpenkreuz in Fahrtrichtung Salzburg, bei Sattledt in Flammen auf. Binnen weniger Minuten stand der er in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf den Anhänger konnte noch verhindert werden, er wurde von der Feuerwehr dann mittels Seilwinde vom brennenden Fahrzeug weggezogen.