Kanaldeckelwerfer muss nach der Haft ausreisen

Ein Asylwerber aus Damaskus hat in Bergheim drei Tage lang randaliert: Der 30-Jährige mit bipolarer Störung hat mit einem Kanaldeckel das Schaufenster einer Trafik eingeschlagen, zwei Automaten zerstört, davor dort auch E-Zigaretten mitgehen lassen und Lebensmittel aus einer Tankstelle gestohlen – Delikte, die er zwischen 29. August und 1. September verübt hatte. Schaden: 10.000 Euro. Deshalb musste er sich am Montag im Landesgericht wegen mehrfachen Einbruchsdiebstahls verantworten. „Es tut mir wirklich leid“, meinte der Mann in Handschellen, der auch noch zweimal versucht hatte, aus der Justizanstalt zu flüchten.