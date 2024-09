Asylwerber wütete tagelang in Salzburger Trafik

Ihre düstere Vorahnung („Das nächste Mal zerstört er mir die Trafik“) sollte sich nur einen Tag später bewahrheiten. Gegen 17 Uhr bekam die Trafikantin eine Alarmmeldung, sie machte sich zu ihrem Geschäft auf – und konnte kaum glauben, was sie zu sehen bekam. „Überall waren Scherben“, sagt Stabau den Tränen nahe. Der Asylwerber hatte mit einem Kanaldeckel die Auslage ihrer Trafik zerstört. Zudem zerstörte der 30-Jährige noch einen Automaten mit Hanfprodukten. Es waren seine vorerst letzten Taten: Die Polizei nahm den Mann fest. Er sitzt in der Justizanstalt Puch-Urstein. „Hoffentlich kommt er nicht wieder in das Flüchtlingslager in Bergheim“, hofft Stadlau.