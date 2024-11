Langes Warten auf den angekündigten Kirchen-Kauf

Im Juli dieses Jahres schien der Deal so gut wie perfekt zu sein – weißer Rauch ist aus dem Kremser Rathaus aber auch vier Monate danach noch nicht aufgestiegen. Wie berichtet, will die Stadt das Grundstück der Kirche in Lerchenfeld von der Diözese St. Pölten kaufen. Das kündigte SPÖ-Bürgermeister Peter Molnar an – Shakehands mit Diözesanbischof Alois Schwarz inklusive. Vorangegangen war den Plänen eine Bürgerinitiative, die 1000 Unterschriften forderte, den Park um die Kirche als Naherholungsgebiet zu erhalten, und diese Erklärungen in die Hände des ÖVP-Vizebürgermeisters Florian Kamleitner legte.