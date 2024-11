Vom Absteiger zum unbesiegten Winterkönig

Nach dem Seitenwechsel blieb Henndorf am Drücker. Ein aberkanntes Tor von Pichler, das laut Kirnbauer wohl eine Fehlentscheidung war, hätte frühzeitig für Klarheit sorgen können. Doch Pichler ließ sich davon nicht beirren und traf kurz darauf – diesmal ohne Zweifel – zum 1:3. „Das Tor hatte er sich wirklich verdient“, lobte Kirnbauer seinen jungen Stürmer. Doch anstatt das Spiel souverän zu beenden, brachte ein kapitaler Fehlpass Henndorf nochmals in die Bredouille und den Gegner zurück ins Spiel. „Das Gegentor war vermeidbar, aber die Spannung blieb so bis zum Schluss hoch“, schilderte Kirnbauer. Die Henndorfer Abwehr zeigte in den letzten Minuten jedoch ihre Stärke und ließ keine zwingenden Chancen mehr zu.