So stellen Promis sich ihre letzte Ruhestätte vor

Die Jazz Gitti wünscht sich zuerst einmal etwas von uns: „Seid bitte nicht traurig, wenn ich nimmer mehr bin. Viel wichtiger ist's, dass ihr lieb zueinander seid und Spaß am Leben habt.“ Ein frommer Wunsch, doch ganz so einfach ist es leider nicht. Der Tod geschätzter und geliebter Menschen schmerzt. Schließlich wissen wir nicht, was uns und unsere Lieben nach diesem Leben erwartet. Sehen wir einander wieder? Was passiert mit unseren Seelen?