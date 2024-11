Blindes Opfer möchte sich Giftmischerin stellen

Zweifacher Mordversuch, zigfache Verleumdung und falsche Beweisaussage – ab Dienstag muss sich Bernadette H. im Landesgericht Korneuburg vor Geschworenen verantworten. 2022 soll sie ihren damaligen Lebensgefährten Andreas F. zunächst mit einem „Spezialgetränk“ vergiftet – er verlor fast vollständig sein Augenlicht – und einige Monate später mit in Muffins eingebackene Schlafmittel betäubt und dann die Pulsader aufgeschnitten haben. All das, um an die Million von F. heranzukommen.