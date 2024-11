Diese Kicker glänzten auch in anderen Sportarten

Bei einem Challenger ab 11. November in Montevideo gibt der frühere uruguayische Fußballstar Diego Forlan sein Debüt bei einem Turnier der Tennis-Profitour. Der 45-Jährige wird im Doppelbewerb mit Argentiniens Weltranglisten-79. Federico Coria aufschlagen. Damit reiht er sich in eine Gilde von Fußballern ein, die sich in einer zweiten Sportart als Profi versuchten.