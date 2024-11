Zurück in früheres Leben im Hypnose-Selbstversuch

Kennen Sie das: Irgendetwas scheint einen im Leben zu blockieren. Man weiß nicht genau, was es ist oder woher es kommt, denn eigentlich ist ja alles gut. Also, was ist es bloß? Und was soll helfen, diese Frage zu beantworten? Eine Rückführung ins frühere Leben. Ja, ich rede von Inkarnation. Nein, ich mache keinen Scherz. Krone+ hat den Selbstversuch gewagt.