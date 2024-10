Mädchen (16) in NÖ missbraucht: Suche nach Täter

Schreckliches musste ein erst 16 Jahre altes Mädchen vergangene Woche in der Nähe des Bahnhofes in Korneuburg erleben. Sie soll von einem ihr fremden Mann am Mittwoch gepackt und am Hals festgehalten worden sein. Dann soll er sie berührt und ihr T-Shirt zerrissen haben. Nach dem Mann wird jetzt gesucht!