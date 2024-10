Nach Aufstieg zum 50er lebt Traum vom Final-Ticket

Neben seinem 50. Geburtstag blieb die Truppe von Trainer Stephan Helm ihrer Favoritenrolle bei Zweitligist Horn, wo Marko Raguz zum ersten Mal für die Profis von Beginn an stürmen durfte, gerecht. Mit 1:0 zog man zum zweiten Mal in Serie ins Cup-Viertelfinale ein. Ausgerechnet Dauerbrenner Reinhold Ranftl sorgte in seiner 100. Partie für Violett im zweiten Versuch mit links für das Goldtor (35.). Am Ende gelang der bereits vierte Pflichtspielsieg in Folge.