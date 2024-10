Konferenz: Rapid, LASK, Austria ab 18.15 Uhr LIVE

Wenig Rotation beim LASK

Der LASK nimmt in Voitsberg beim Schlusslicht der 2. Liga den Aufstieg ins Visier. Markus Schopp kündigte an, auf Stammkräfte zu zählen. „Wir werden nicht so viel rotieren, das gibt momentan auch das Personal nicht her. Es ist wichtig, in die Mechanismen mehr Klarheit zu bringen“, betonte der Linzer Trainer. Im Westen absolviert Kollege Rene Poms seinen zweiten Auftritt für den GAK. Schwarz-Weiß Bregenz spielt bisher eine gute Saison, das jüngste Duell im Frühjahr entschieden die Grazer in ihrer Aufstiegssaison mit 3:0 für sich. „Klar ist, dass wir eine Runde weiter kommen wollen. Da geht es dann einfach darum, die bestmögliche Mannschaft am Platz zu haben, die das dann auch umsetzen kann“, sagte Poms.