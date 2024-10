Austria kracht auf Sturm Graz im Viertelfinale

Titelverteidiger Sturm Graz empfängt die Wiener Austria, der LASK wie in der vergangenen Saison Red Bull Salzburg. Die Salzburger hatten sich in der vergangenen Saison zum Frühjahrsauftakt im Viertelfinale in Linz mit 3:2 durchgesetzt. Gespielt wird laut LASK-Angaben diesmal am 1. oder 2. Februar.