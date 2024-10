Welche Bürokratiemonster die Wirtschaft erdrücken

„Bürokratieapparate schrumpfen nie von selbst, sie neigen zu Wachstum“, sagt Ökonom Jan Kluge von der Agenda Austria. Denn so wie Unternehmer ihre Gewinne maximieren, maximieren Bürokraten ihre Budgets und damit ihre Bedeutung für den Staat. Die Vielzahl an Regelungen kostet bereits viel Geld. Einzelunternehmer verbringen pro Jahr rund 250 Stunden mit Bürokratie. Im Gewerbe und Handwerk geben die Betriebe an, dass sie sieben Prozent ihrer Personal-Kapazitäten für die Bürokratie opfern müssen.